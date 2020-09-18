شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عدة رسائل لـ نادي الزمالك عقب الرحيل المفاجئ لـ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.
وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت 1" أن النادي عليه أن يحصل على كل مستحقاته الماليه عقب رحيل كارتيرون بتلك الطريقة مطالبا النادي بعدم التنازل عن أي من مستحقاته.
وأضاف أن الزمالك فريق كبير ورحيل كارتيرون لن يؤثر على مسيرة الفريق في بطولة دوري ابطال افريقيا، مؤكدا أن نسب تتويج "الأهلي والزمالك والرجاء المغربي أو الوداد" متساوية تماما.
وأكمل أن الزمالك حاليا هدفه الأساسي هو البطولة الافريقية لأن الاهلي على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري المصري.
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