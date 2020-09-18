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مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لعقد صفقة تبادلية مفاجئة مع نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأظهر المارد الأحمر اهتمام كبير في الساعات القليلة الماضية بالتعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع نادي الرجاء هذا الصيف.

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وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع نادي الرجاء في الساعات الماضية لضم بدر بانون في الميركاتو الصيفي الحالي والمحادثات حتى الآن تسير بشكل جيد.

وقام مسئولو الأهلي بعرض صفقة تبادلية على نظيرهم المغربي وتقضي بحصول الأحمر على خدمات بدر بانون مقابل حصول نادي الرجاء على النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق.

ويريد النادي الأهلي في الفترة الحالية التخلص من أجاي والاستفادة منه ماديا عن طريق خروجه من النادي هذا الصيف سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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