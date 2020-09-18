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موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي ومصر المقاصة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام فريق مصر المقاصة من أجل التتويج بلقب بطولة الدوري هذا العام، أو تعثر نادي الزمالك في مباراته أمام أسوان والتي ستقام مساء اليوم الجمعة. 

يذكر أن النادي الأهلي قد تعادل في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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