الكشف عن حقيقة مفاوضات التعاون السعودي مع فايلر قبل التعاقد مع كارتيرون

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك. وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك". ويذكر أن نادى الزمالك يرغب فى التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة من أجل تولي المهمة الفنية خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

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