نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مانشستر سيتي مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الإثنين المقبل 21 سبتمبر، بمواجهة وولفرهامبتون واندرز،التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في الجولة الثانية من عمر مسابقة البريميرليج.
وأجل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مواجهة السيتي وأستون فيلا، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مشاركة السكاي بلو، في دوري أبطال أوروبا.
ويسعى فريق مانشستر سيتي تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح نادي ليفربول.
وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وتنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.
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