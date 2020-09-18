نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى بيراميدز فى وقت سابق عن التعاقد مع رمضان صبحي قادمًا من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعدما رفض البقاء فى صفوف النادي الاهلي.
وأكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن المبلغ الذي سيحصل عليه رمضان صبحي يعد قفزة عالية جدًا في عقود اللاعبين المصريين.
وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "ما سيحصل عليه رضمان سيجعل اللاعبين المصريين يتمنوا اللعب في بيراميدز، ولن يكون طموح اللاعب الاحتراف الخارجي".
وتابع "اللاعبون أصبحوا يحصلوا علي ملايين، وعليهم تقديم ما يتناسب مع الأموال التي يحصلون عليها، من أجل إسعاد الجماهير".
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