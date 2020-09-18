نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني بدأ البحث عن نادي جديد من أجل المشاركة بشكل أساسي وذلك بعد أن ابتعد عن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن يتعلق الأمر بنجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش الذي تعاقد معه الملكي في صيف 2019 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ذلك حدث بعد أن قدم النجم الصربي مستويات مبهرة وكان أحد أفضل المهاجمين على الساحة الأوروبية لكنه قضى بعد ذلك موسمًا صعباً مع الملكي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد لا يمانعون رحيل يوفتيش لكن على سبيل الإعارة من أجل المشاركة واكتساب الخبرات تمهيدًا لاستعادته في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن يوفيتش لم يشارك بشكل كاف مع الميرينجي في الموسم الماضي، حيث شارك في 27 مباراة فقط 8 منها جاء ضمن التشكيل الأساسية وسجل هدفين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تلك الأرقام بعيدة تمامًا عن المستوى الذي ظهر به النجم الصربي في فريقه الألماني السابق.