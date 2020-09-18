نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي رينيه فايلر لحسم ملف صالح جمعة لاعب وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أزمات اللاعب الأخيرة. ويرغب رينيه فايلر فى رحيل صالح جمعة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن اللاعب خارج حساباته تمامًا وليس ملتزم كما تؤكد تقارير صحفية. Advertisements وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رينيه فايلر يرغب فى رحيل صالح جمعة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج اللاعب من تفكيره، ولم يشارك سوي فى دقائق هذا الموسم أمام المصري وظهر بوزن زائد. ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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