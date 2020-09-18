الظهور الأول لـ كارتيرون.. التعاون السعودي يسعى للثأر من بيرسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

يواجه فريق التعاون السعودي نظيره بيرسبوليس الإيراني، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد المدينة التعليمية بقطر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويسعى التعاون تحت قيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون، للثأر من بيرسبوليس الإيراني بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وتعزيز صدارته للمجموعة.

وأعلن نادي التعاون السعودي، أول، أمس، الأربعاء، تعاقده باتريس كارتيرون لمدة موسمين، بعد فسخ المدير الفرنسي تعاقده مع الزمالك.

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وخسر التعاون السعودي أمام بيرسبوليس، الثلاثاء الماضي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

في المقابل يطمح بيرسبوليس لتأكيد تفوقه على التعاون، للحفاظ على كامل فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويتصدر التعاون جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن لخويا القطري صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بيرسبوليس في المركز الثالث بـ 4 نقاط، والشارقة الإماراتي في المركز الرابع والأخير بـنقطة وحيدة.