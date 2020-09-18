الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة شالكة

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره شالكه اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، في افتتاح مسابقة الدوري الألماني 2020 - 2021.؟
ويسعى بايرن ميونخ " حامل اللقب الموسم الماضي" لبدء مشواره في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز في لقاء الليلة الوتربع على الصدارة مبكرا.
كان بايرن ميونخ توج بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي " الدوري الألماني - كأس ألمانيا - دوري أبطال أوروبا".
في المقابل يطمح فريق شالكه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، تمنحه دفعة قوية للمنافسة على لقب البوندسليجا هذا الموسم.
يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت خلال الساعات الماضية، عن قرار إقامة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بحضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد بالمدرجات.
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