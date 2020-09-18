استعدادا للتصفيات.. معسكر مفتوح لمنتخب الشباب و3 مباريات ودية

ينطلق اليوم الجمعة المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا مطلع العام القادم.
وقال عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار ٣١ لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجاري التنسيق مع الاندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الاول.
وأضاف، أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.
وأوضح محفوظ، أن هناك اتجاها لاقامة دورة ودية بالقاهرة خلال شهر اكتوبر المبل مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال افريقيا التى نشارك معها فى تصفيات بطولة افريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من ٧ الى ٢٤ نوفمبر المقبل بتونس، ليصعد منتخبين من منتخبات شمال افريقيا للنهائيات الافريقية.
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