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مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، لاختبار طبي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد الأخيرة، بشد في العضلة الخلفية.

ويأتي خضوع اللاعب للاختبار الطبي، من أجل حسم موقفه من اللحاق بمباراة مصر للمقاصة المقررة غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحسم الاختبار الطبي الذي يخضع له رامي ربيعة اليوم، موقفه من الدخول في قائمة مباراة الفريق الفيومي، علمًا بأن اللاعب لم يشارك في تدريبات الفريق اليومين الماضيين، وخاض جلسات تأهيلية في الجيم.

ويلتقي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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