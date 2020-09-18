نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق ألماني يخسر 0-37 بسبب التباعد الإجتماعي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تخلى فريق إس.جي ريبدورف- مولتسن الألماني للهواة، عن الدفاع المحكم للحفاظ على التباعد الاجتماعي، إذ أشرك سبعة لاعبين فقط في إجراء احترازي من فيروس كورونا ليخسر 0-37 أمام منافسه المحلي إس.في هولدنشتيدت.
وكان الاستعداد لمباراة الأحد الماضي في دوري الدرجة 11 في ألمانيا معقداً، بعدما تبين أن لاعبي هولدنشتيدت كانوا على اتصال بلاعب منافس مصاب بكوفيد-19 في المباراة السابقة.
ورغم ثبوت سلبية اختبارات كافة لاعبي هولدنشتيدت في وقت لاحق، لكن فريق ريبدورف- مولتسن لم يشعر أن شروط إقامة المباراة آمنة لذلك أشرك سبعة لاعبين فقط وهو الحد الأدنى المطلوب في كل مباراة.
ولم يظهر هولدنشتيدت أي رحمة بمنافسه وسجل هدفاً كل دقيقتين تقريباً، بينما كان لاعبو المنافس يشاهدون الأهداف من مسافة آمنة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فريق ألماني يخسر 0-37 بسبب التباعد الإجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.