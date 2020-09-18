لا بديل عن الفوز.. العين الإماراتي يواجه السد القطري بـ دوري أبطال آسيا

ويدخل العين مباراة اليوم تحت شعار " لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على فرصه الضعيفة في تخطي دور المجموعات.
كان العين تعادل مع السد بنتيجة 3 - 3، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
في المقابل يطمح السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز في تحقيق الفوز في مباراة الليلة، للتأهل إلى الدور ثمن النهائي.
ويتصدر النصر السعودي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا بـ 7 نقاط، بفارق نقطة عن السد القطري صاحب المركز الثاني، بينما يحل أصفهان الإيراني ثالثا بـ 3 نقاط، والعين الإماراتي رابعا بنقطة وحيدة.
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