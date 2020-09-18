برونو فرنانديز يحصد جائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد

حصد النجم البرتغالي برونو فرنانديز جائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2019 - 2020.

وكتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر":"برونو فيرنانديز يفوز بجائزة السير مات باسبي كأفضل لاعب في العام الماضي"". كان برونو فرنانديز انضم إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 55 مليون يورو. وشارك برونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد في 22 مباراة خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، سجل لاخلهما 12 هدفا، وصنع 8 آخرين. ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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