رئيس برشلونة يوجه شبح الطرد.. نجاح حملة سحب الثقة من بارتوميو

حملة سحب الثقة التي أطلقتها جماهير نادي برشلونة مؤخرا لسحب الثقة من بارتوميو بلغت النصاب القانوني، حيث تم التوقيع على 18 ألف استمارة لسحب الثقة من رئيس النادي الكتالوني
وفي حال ثبوت صحة حوالي 17 ألف توقيعا لسحب الثقة، سيتم تحديد موعد للتوصيت في مقر نادي برشلونة للتصويت على صحب الثقة من بارتوميو.
إذا صوت ثلثي أعضاء نادي على رحيل بارتوميو، سيضطر الرئيس ومجلسه إلى تقديم استقالتهم، ويتم الدعوى إلى انتخابات جديدة.
يأتي هذا بسبب الأداء الكارثي للفريق خلال الموسم الماضي وفشل الفريق في حصد أي بطولة سواء محلية أو قارية، بالإضافة إلى الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، في دوري أبطال أوروبا.
الصفقات الفاشلة التي أبرمهما برشلونة مؤخرا مقابل مبالغ ضخمة، أحد أبرز أسباب رغبة جماهير البلوجرانا في رحيل بارتوميو.
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