نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليون يطعن برشلونة.. ديباي في الطريق إلى ميلان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فجر تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، مفاجأة مدوية، بشأن تحول محتمل في مسار مستقبل الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال الموسم الجديد.
وارتبط ديباي كثيرًا بالانتقال إلى البارسا بناءً على رغبة المدير الفني الجديد رونالد كومان، الذي أشرف على تدريب اللاعب بصفوف منتخب هولندا.
ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ليون عرض على ميلان التعاقد مع ديباي هذا الصيف، ضمن صفقة انتقال لوكاس باكيتا نجم الروسونيري إلى النادي الفرنسي.
وأشارت إلى أن ليون كان يقدر ديباي بـ45 مليون يورو في يونيو الماضي، لكن الوضع تغير الآن، بسبب أن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل، كما أنه يرفض التجديد.
وشددت على أن ليون يرفض رحيل ديباي مجانًا في الصيف المقبل، لذلك تم عرضه على ميلان.
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