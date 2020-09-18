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تضاؤل فرص مشاركة الشحات مع الأهلي ضد المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - تضاءلت فرص مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري العام.

ويأتي اقتراب غياب الشحات، بعد تحذيرات من جانب الجهاز الطبي، لعدم حصوله على الراحة الكافية من جراحته الأخيرة، والخوف من تفاقم إصابته وابتعاده لمدة طويلة.

وكان الشحات، عاد مؤخرًا من جراحة في الفتاق، أجراها بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى أثناء توقف كرة القدم، بسبب انتشار .

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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