بعد مشروع الأهلي ٢٠٥٠.. خبراء عن تحويل الأندية إلى شركات: يخدم صناعة الرياضة

أطلق مجلس إدارة النادي الأهلي برءاسة محمود الخطيب تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.
ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:
1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
خبراء الرياضة أكدوا على ضرورة تحويل أندية الدورى الممتاز الى شركات استثمارية باعتبار أن كرة القدم صناعة.
فى البداية كشف اسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق عن رؤيته بشإن امكانية تحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي ٢٠٥٠.
قال أسامة خليل: طالما هناك فكره احتراف فمن الضرورى أن يتبعها إنشاء شركات استثمارية لكرة القدم على يتم بعدها تكوين رابطة اندية المحترفين ويتبعها نقابه للاعبين.
أضاف : اتحاد الكرة دوره فى تلك المرحلة تنظيم المسابقات المحلية أما بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة دورها المنوط به يتمثل فى مراقبة ميزانيات الانديه التي من حقها تسويق مبارياتها
من جانبه أكد محمد حليم المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود انه آن الأوان أن تتحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة وقال : الأمر هام جدا والوقت مناسب جدا لتحويل الأندية الى شركات استثمارية لكون كرة القدم أصبحت الآن صناعة.
اكمل مدرب الحدود السابق: يساعد على نهضة الفرق وزيادة الموارد المالية من شراء اللاعبين دون الاعتماد عل الدولة لان الأخيرة لديها اجندة تقوم بتنفيذها للنهوض بكافة المجالات.
تابع : الأندية عندما تتحول إلى شركات استثمارية تستطيع زيادة مواردها المالية وتخفف من العبء على الدولة وتساهم فى سد احتياجات الأندية من معسكرات تدريبية وشراء اللاعبين وغيرها.
شدد على أنه لابد من وجود تسهيلات امام الأندية من أجل تحويلها إلى شركات استثمارية مشددا على وجوبية تقديم دعم من قبل اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لأن تلك الفكرة تساهم فى توفير الكثير من الأموال على وزارة الشباب والرياضة والدولة.
فيما علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي على إمكانية تحول الأندية المصرية الى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي 2050.
قال الدكتور محمد فضل الله : انا أول من تحدث عن هذا الموضوع فى كتابى الرياضة 2050 وأن الأندية يجب أن تؤسس شركات مساهمة فى كافة القطاعات الرياضية سواء كانت قطاعات تتعلق بكرة القدم أو بالألعاب الرياضية الأخرى.
أضاف: هذا التحول المؤسسى فى ادارة الرياضة نهج عالمى فى كافة الدول المتقدمة رياضيا ولا توجد دول متقدمة رياضيا تنفق على المؤسسات الرياضية المحترفة ويجب على تلك المؤسسات أن تعتمد على مقوماتها الاقتصادية وأن تضع من الافكار والمشروعات التجارية التى تحقق تدفقات مالية كبيرة.
شدد الدكتور محمد فضل الله على أنه كان بفضل الله أول من طرح هذا الأمر من خلال المقالات والكتاب الذى أصدره تحت عنوان الرياضة 2050 والذى تحدث فيه عن الأفكار الحديثة فى إدارة المؤسسات الرياضية.
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