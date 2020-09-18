بنى سويف يرفض تغيير ملعب مباراة الفيوم

أرسل مسئولي مجلس إدارة نادي بني سويف ،متصدر جدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،خطابا رسميا إلي مسئولي إتحاد كرة القدم المصرى يفيد برفض بنى سويف تغير ملعب مباراه الفيوم ،بالجولة التاسعة عشر.

وأكد مسئولي نادي بنى سويف علي رفضهم القاطع تغير ملعب مباراة الفيوم، بملعب المدينة الرياضية بدمو ، وتمسكهم باللعب علي ملعب الأسيوطي ،الذي سبق وقد تم اخطارهم به منذ بداية الموسم .

وأشار مسئولي بنى سويف بأن لايوجد اي سبب أو معوقات امنية تمنع من إقامة المباراة بملعب الأسيوطي والذي سبق لنادي الفيوم خوض كل مواجهاته بالموسم الحالي .

وأكدوا علي رفضهم القاطع علي تغيير ملعب مباراة الفيوم بالأسبوع التاسع عشر ،وأنهم لن يخوضوا المباراة بملعب دمو حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بن الفرق في خوض المباريات بنفس الظروف والمعايير .