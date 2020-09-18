نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محكمة شمال الجيزة بإصدار حكما ضد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وذلك بتغريمه 10% من نسبة انتقاله من نادى بتروجت إلى النادي الأمر موسم 2016 / 2017 يقوم الحارس بدفعها إلى وكيله وليد عبد الهادي والذي قام بتقدم مستندات بأنه كان وكيل الحارس في ذلك التوقيت.

وقال أحمد سمير الحفناوى، محامي وكيل حارس مرمى الفريق الأحمر، عن أن الشناوي انتقل للنادى الأهلي من بتروجت مقابل 15 مليون جنيه، والحكم ينص على حصول وكيل الحارس على 10% أي مليون و500 ألف جنيه مصرى بعد تقديم جميع المستندات التى أثبتت صحة موقف وكيل الحارس، وأن هذا الحكم ابتدائى ويجوز للحارس الاستئناف عليه.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.