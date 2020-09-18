تفاصيل اختبارات كرة اليد «المصغرة» للناشئين بالأهلي

أقيمت اليوم الجمعة بالنادي الأهلي اختبارات الناشئين والناشئات لكرة اليد المصغرة بإشراف لجنة من الاتحاد المصري لكرة اليد؛ استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وذلك في حضور مسئولي قطاع الناشئين والناشئات بالنادي ومسئولي المراقبة بالنشاط الرياضي.

وأقيمت الاختبارات على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، للناشئين مواليد 2008 و2009 و2010 و2011، والناشئات مواليد 2008 و2009، 2010.

وأشرف على الاختبارات لجنة من اتحاد اللعبة برئاسة عادل الشرقاوي وعضوية محمد السيد ومحمود إبراهيم وعمرو رجب.

وأوضح الشرقاوي أن الاختبارات تهدف إلى تقييم اللاعبين؛ تمهيدا للمشاركة في مسابقات الموسم الجديد، التي سوف تقام بنظام المناطق، بدلا من إقامة دورة صيفية وأخرى شتوية كما كان يجري سابقا، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة والإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الاختبارات خطوة مهمة للغاية، حيث لا يمكن لأي ناشئ او ناشئة المشاركة في البطولات دون اجتيازها، مع منح الراسبين فرصة أخرى في وقت لاحق، إلى جانب أنها تشمل تقييم المدربين والمدربات للفئات العمرية المختلفة، وهو ما يساعد على الارتقاء بالمستويات، ومن ثم يخدم مصالح الأندية وقطاعات الناشئين والناشئات، إلى جانب إبراز العناصر المهمة للمنتخبات الوطنية.

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