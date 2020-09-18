للمشاركة فى بطولات الكاف.. مصدر يكشف مصير تحديد الجبلاية ٤ فرق بالدوري المصري

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن مصير ترشيح اتحاد الكرة لأربعة أندية مصرية من أجل المشاركة فى نهائيات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية النسخة القادمة.

قال المصدر ذاته أن تأجيل نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية الى شهر اكتوبر القادم منح الجبلاية أريحية فى إنهاء منافسات الدورى الممتاز الموسم الجارى وتحديد الاربع فرق المشاركة فى بطولات الكاف.

شدد على أن الجبلاية سوف ترسل الاربع فرق المشاركة فى بطولات الكاف الى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل الموعد النهاءى المحدد.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ارسل الى الاتحادات الأهلية خطابا جاء على النحو التالي:

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- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF