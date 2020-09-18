ميركاتو الصيف.. 9 نجوم مهددون بالخروج من جنة الأهلي والزمالك

بدأ كلا من الأهلي والزمالك في تحديد احتياجتهم للموسم الجديد 2020 - 2021، لتدعيم صفوفهم من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

ولم يعلن الأهلي عن أي صفقات باستثناء صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، فيما تشير تقارير إلى حسم القلعة الحمراء ثلاث صفقات أفريقية وهم يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة وأيوب الكعبي لاعب فورتشن الصيني السابق، وبدر بانون مدافع الرجاء المغربي.

بينما لم يعلن الزمالك رسميا عن أي صفقة حتى الآن، كي لايتأثر لاعبو الفريق سلبا، خاصة أن الفريق يستعد لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتشير تقارير، إلى أن الزمالك حسم صفقتي أري بابل لاعب أول أغسطس وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي، وحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز عبدالله بكري ورجب بكار ودونجا.

ويتفاوض الزمالك ايضا مع أنيس البدري لاعب أهلي جدة وعمر خربين لاعب الهلال السعودي، حسبما أشارت تقارير صحفية سعودية.

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لكن من الراحلون عن الأهلي والزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

لم يعلن الأهلي عن الراحلين حتى الآن، حيث يوجد 5 لاعبين مهددين بمغادرة القلعة الحمراء، وهم صالح جمعة بسبب أزماته المتكررة، وجيرالدو وأجاي بسبب تراجع مستواهم مؤخرا، ووليد أزارو بسبب عدم اقتناع فايلر بإمكانياته الفنية.

أما بالنسبة للزمالك فالأوضاع تغيرت خلال الساعات الماضية بسبب رحيل كارتيرون، حيث أن قرار رحيل بعض اللاعبين سيكون بيد المدير الفني الجديد الذي يام يتحدد حتى هذه اللحظة.

وقال مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحات تلفزيونية، مساء، أمس، الجمعة، أن جروس وباتشيكو وكالديرون على طاولة المفاوضات لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة".

لكن في اللحظة الحالية هناك 4 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي لأسباب فنية وهم كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر وإسلام جابر.