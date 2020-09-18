شاهد .. عمرو الجنايني يحضر اجتماع كونجرس الفيفا "أونلاين"

يحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر الفيديو كونفرانس.

ويمثل الجنايني اتحاد الكرة في الاجتماع الذي انطلق منذ قليل، والمقرر أن يناقش بعض المستجدات الخاصة بكرة القدم لدى الفيفا ومنها مراجعة الميزانية تمهيدا لاعتمادها.

واتفق مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد على أن يحضر عمرو الجنايني الاجتماع ممثلا عن اتحاد الكرة.

ومن المقرر ايضا حضور النهندس هاني ابوريدة عضو المكتب التتفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم كونجرس الفيفا.