نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون وبيرسبوليس والقنوات الناقلة في دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد المدينة التعليمية بقطر مباراة التعاون وبيرسبوليس في دور مجموعات دوري أبطال أسيا اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى فريق التعاون إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية وحصد النقاط والاستمرار في صدارة المجموعة، حيث يتواجد التعاون في المركز الأول برصيد ست نقاط، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات، استطاع تحقيق الفوز في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، ويأتي قي المركز الثاني نادي الدحيل بنفس عدد النقاط ولكن يتصدر التعاون بفارق الأهداف، ويسعى نادي بيرسبوليس إلى محاولة الفوز وحصد الثلاث نقاط، على أمل خطف التأهل للدور القادم، ويتواجد فريق بيرسبوليس في المركز الثالث في المجموعة برصيد أربعة نقاط، بعد خوضه لثلاث مباريات، استطاع تحقيق الفوز في مباراة واحدة، والتعادل والخسارة في مثلها.

ويسعى نادي التعاون إلى الذهاب بعيدا في البطولة واستغلال فرصة المشاركة الثانية له، حيث شارك الفريق في دوري أبطال أسيا عام 2017،ولم يستطع التأهل لدور الستة العشر، حيث خرج من دور المجموعات بعد حصوله على المركز الثالث برصيد 5 نقاط، حيث لعب ست مبارايات، استطاع تحقيق الفوز في مباراة واحدة، والتعةدل في مبارتين، والخسارة في ثلاث مباريات، لذلك يسعى الفريق إلى استغلال فرصة تربعه على عرش المجموعة ومحاولة التأهل لدور الستة عشر لأول مرة في تاريخه ومحاولة الحصول على موسم جيد، خاصة بعد الأداء المخيب للأمال في بطولة الدوري السعودي، حيث حصل الفريق على المركز ال12 برصيد 35 نقطة، مبتعدا عن مناطق الهبوط بشق الأنفس وبفارق ثلاث نقاط فقط،فهل يستطيع التعاون الاستمرار في حصد النقاط والتأهل للدور القادم.

ويسعى نادي بيرسبوليس في المشاركة الرابعة له على التوالي في البطولة إلى التأهل للأدوار المتقدمة في البطولة، حيث خرج الفريق من دور المجموعات في الموسم الماضي، وذلك بعد حصوله على المركز الرابع في المجموعة برصيد سبع نقاط، حيث خاض الفريق ست مباريات، استطاع الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، والخسارة في ثلاث مباريات، ويحقق الفريق تفوقا محليا كبيرا حيث يتواجد الفريق في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيراني 2019-2020 ، ويسعى الفريق إلى الفوز ببطولة الدوري الإيراني للمرة الرابعة على التوالي.

موعد مباراة التعاون وبيرسبوليس اليوم

8:00 بتوقيت مصر

9:00 بتوقيت مكة المكرمة

6:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة التعاون وبيرسبوليس اليوم