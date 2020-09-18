نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته في المقال التالي
وكانت محكمة شمال الجيزة، أقرت بتغريم حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الوطني، مبلغ مليون و500 ألف جنيه مصري، لصالح وليد الهادي وكيل اللاعب السابق.
وتقدم الهادي في وقت سابق، بشكوى ضد حارس بتروجت السابق، موضحًا من خلال المستندات أنه كان وكيل اللاعب حينما تم انتقاله للأهلي، في موسم 2016 ولم يحصل على نسبة 10% حقه حتى الآن.
وقام الشناوي، بتكليف محاكيه الخاص بمتابعة القضية والاستئناف على الحكم الصادر ضده حيث يعد الحكم الحالي ابتدائيًا ويحق له الاستئناف عليه.
ويستعد الحارس مع فريقه في الوقت الحالي، لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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