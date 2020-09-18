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تفاصيل انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انتقال ألكانتارا إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا من الإعلان رسميًا عن تعاقده مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت شبكة أثلتيك البريطانية أن ليفربول وافق على التعاقد مع تياجو ألكانتارا مقابل 30 مليون يورو.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن المفاوضات بين الطرفين تسارعت منذ الإثنين الماضي، حيث حرص بايرن ميونخ على غلق الصفقة قبل بداية الدوري الألماني.

وألمحت الشبكة البريطانية أن عقد ألكانتارا مع العملاق البافاري ينتهي في صيف 2021 وكانت العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا ولكن ألكانتارا كان يرغب في الإنضمام إلى ليفربول فقط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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