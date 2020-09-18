ضربة موجعة ليوفنتوس.. إصابة نجم الفريق قبل موقعة سامبدوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح فريق يوفنتوس، مهددًا بفقدان أحد نجومه خلال مباراة سامبدوريا، الأحد المقبل، في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي.
وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، أن البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر الأساسي ليوفنتوس، تعرض لإصابة أثناء المشاركة في تدريبات السيدة العجوز.
وأشار إلى أن الإصابة في عضلة الفخذ الأيمن، منعت اللاعب البرازيلي، من المشاركة في تدريبات السيدة العجوز، اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يخضع ساندرو لفحوصات طبية، غدًا السبت، من أجل معرفة حجم الإصابة ومدة الغياب.
يذكر أن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم على التوالي.
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