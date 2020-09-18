كارتيرون يقص شريط مبارياته مع التعاون ضد بيرسبوليس الإيراني

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الاسبق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، مشواره مع فريق نادي التعاون السعودي ، حينما يواجه فريق نادي بيرسبوليس الإيراني اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويتصدر نادي التعاون المجموعة برصيد ستة نقاط من ثلاثة جولات وذلك بعد الفوز في مباراتين والخسارة في الجولة الماضية من الفريق الإيراني ويتفوق بفارق الأهداف على وصيفه الدحيل القطري فيما يحتل الفريق الإيراني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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ويعقد مجلس إدارة نادي التعاون وجماهير السكري الكثير من الآمال على الفرنسي من أجل تجاوز النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق منذ إستئناف النشاط الذي توقف جراء فيروس كورونا حيث خسر الفريق ثمانية لقاءات من أصل تسعة في جميع البطولات.

وأشرف كارتيرون على مران الفريق يوم أمس الخميس للمرة الاولى بعد توقيع العقود في مقر إقامة النادي بالعاصمة القطرية الدوحة حيث سيشرف على تدريب النادي لمدة موسمين.

في الوقت الذي قرر فيه الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي دفع الشرط الجزائي في عقده والرحيل عن نادي الزمالك لخوض تجربة جديدة مع التعاون.