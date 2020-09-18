نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيجواين ينضم لإنتر ميامي الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة التعاقد بشكل رسمي مع النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة إنتقال حر.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها هيجواين لموقع ناديه الجديد بعد توقيع العقود أنه يود شكر الفريق على الجهد المبذول للتوقيع معه وأعتقد أن التجربة ستكون واحدة من التجارب الجميلة في مسيرتي.

Advertisements

وأضاف " هذا ما كنت أبحث عنه ، التجربة الجديدة في مدينة جميلة ودوري تنافسي وسعيد للغاية كوني هنا ، وسأسعى جاهداً لنقل الخبرات التي إكتسبتها في أوروبا من أجل مساعدة الفريق على المُضي قدماً لتحقيق البطولات.

وأنهى " حالتي جيدة للغاية ومتحمس لخوض هذه التجربة في الوقت الذي أتطلع فيه للمساهمة مع الفريق وأظن أنني أتوفر على جميع الإمكانيات والصلاحيات اللازمة من أجل تحقيق النجاح.

يُذكر أن النادي الأمريكي لم يكشف عن مدة عقد هيجواين بالإضافة إلى التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.