نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يفتح النار على نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة الإسباني على توجيه بعض النصائح لنجم البلوجرانا خاصةً بعد ظهوره في اللقاءات الودية بمستوى أقل مما كان عليه في الموسم الماضي.

ووجه كومان النصيحة للهولندي فرينكي دي يونج من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها خلال الآونة الأخيرة حتى يعود للمظهر الذي ترغب جماهير الفريق في أن تراه عليه حيث قام بتقديم أداء متواضع للغاية أمام جيرونا في المباراة الودية الأخيرة.

وفي تقرير صحفي نشرته " آس الإسبانية " أكدت أن المدير الفني لم يكن راضي تماماً عن الأداء الذي ظهر عليه دي يونج في المباراة الودية وطالبه بالتركيز أكثر على الرغم من أنه قرر تغييره ودخول سيرجي روبيرتو بدلاً منه.

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حيث قام دي يونج بالكثير من التمريرات الخاطئة بالإضافة إلى أنه كان المُتسبب الرئيسي في الهدف الوحيد الذي سجله جيرونا بعد إرتكابه لخطأ ساهم في وصول الكرة لمهاجم الفريق المنافس الذي صوب الكرة قوية على يسار نيتو حارس البلوجرانا.

كما عانى الهولندي الشاب من البطئ الكبير في نقل الكرة من الوسط الدفاعي للفريق إلى الوسط الهجومي كما ظهر بصورة ليست بالجيدة فيما يخص التغطية الدفاعية الأمر الذي أزعج كومان للغاية.

يُذكر أن دي يونج قد إنضم لصفوف برشلونة قادماً من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو وإنتصر وقتها الفريق على بعض الفرق مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان حيث حاولوا التوقيع معه لكنه إختار الدفاع عن صفوف البلوجرانا.