شارك حسام غالي كابتن الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي لفريق الجونة، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر حسام غالي في صورة حديثة تجمعه بمؤمن زكريا وآخرين تجمعهما في مرحلة الشباب، ويبتعد مؤمن عن الملاعب قرابة عام مضى بسبب إصابته بضمور في العضلات.
مؤمن زكريا زار الأهلي الأسبوع الماضى، ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهازين والفني والإداري وزملائه اللاعبين على هامش حفل تكريمه قبل المران الجماعي.
وحرص الأهلي على تكريم مؤمن زكريا، وأعلن عن حصول مؤمن زكريا على قيمة تعاقده بالكامل بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسام غالي يدعم مؤمن زكريا بصورة من الذكريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.