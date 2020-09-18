فضل الله يقترح مبادرة البطاقة الشخصية الرقمية لحماية الرياضة المصرية

اقترح الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيحى الرياضى الدولى مبادرة " البطاقة الشخصية الرقمية لحماية الرياضة المصرية " وتسهيل تقديم الخدمات المؤسسية.

وقال فضل الله فى تصريحات له: تستهدف المبادرة أن تكون مصر بحلول عام ٢٠٢٣ دولة لا تستخدم الأوراق فى كافة التعاملات المؤسسية وكذلك فى الخدمات الحكومية والتعاملات المالية فى شراء السلع والمنتجات وكذلك كافة التعاملات الشرائية، فى ظل الدعم الكبير الذى يؤكد عليه دائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفكرة ضرورة التحول الرقمى.

أضاف: تستهدف أيضا هذه المبادرة تأسيس أكبر عدد من المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية فى تعامل الموظفين فى المؤسسات الحكومية بحيث يكون كافة التعاملات المرتبطة بعمل الموظفين عن طريق التعاملات الرقمية من خلال الطلبات والإنجازات والإجازات والقرارات والاشتراكات والاشتراطات الإدارية...الخ الأمر الذى يعمل على تطوير رأس المال البشرى فى كافة المؤسسات الحكومية والقطاعات والوزارات.

استطرد : كذلك تستهدف المبادرة تأسيس أكبر platform أكبر منصة رقمية حكومية تربط كافة التعاملات الحكومية والخدمية لكافة أفراد الشعب من خلال إعادة ترقيم الهوية الرقمية الوطنية لكافة أفراد الشعب من عمر يوم عند الميلاد بحيث يكون تلك الهوية الرقمية هى المزامل للشخص من تاريخ مولده وحتى وفاته فى فيما يرتبط بكافة التعاملات فى كافة مجالات الحياة.

وأكد فضل الله أن تلك المبادرة تقود مصر إلى استشراف مستقبل جديد للهوية الرقمية المصرية والذى تمثل قاعدة بيانات رقمية تعمل على نجاح الإدارة المؤسسية وتقديم الخدمات الحياتية بسرعة وسهولة فائقة.

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وأوضح فضل الله أن البطاقة تجدد كل 3 سنوات للكبار وللاطفال كل سنة لأن ملامحهم بتختلف.. لافتا إلى أن التحول الرقمى يحتاج بطاقة هوية رقمية لتخليص كافة المعاملات بها.

وأشار إلى أن الرياضة ستستفيد من البطاقة الشخصية الرقمية بشكل كبير سيساعد على حمايتها من أى عمليات غير منضبطة حيث يجب أن ترتبط بالعقد الرياضى الرقمى وعقد الاحتراف الرقمى وتسجيل اللاعبين والناشئين لأن اللاعبين الشباب حاليا لا يمتلكون بطاقات لسن16 وهو ما يعطى الفرصة للتزوير فى أعمار اللاعبين لعدم وجود بطاقة رقمية لأنها ستحارب مشكلة التسنين.

وشدد فضل الله على أن البطاقة الذكية ستحل أزمات الجماهير من الشباب الصغير الذى يدخل المباريات بدون بطاقة لأنه عند إدخال الشريحة ستخرج جميع بيانات المشجعين بعناوينهم وبصورهم.

واختتم فضل الله التحول الرقمى يحتاج لتفعيل بطاقة الهوية الرقمية المصرية والدول المتقدمة نجحت فى التحول الرقمى عندما ذهبت إلى هذه البطاقة.