إنبي يجبر الإسماعيلي على تقديم موعد تدريباته اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، تقديم موعد تدريب الفريق إستعدادًا لمواجهة فريق إنبي يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة ال٢٨ من مسابقة الدوري العام.
وجاء تقديم موعد المران، والذي بدأ في الثالثة والنصف على الملعب الفرعي للفريق، بدلًا من الخامسة مساءًا علي الملعب الرئيسي.
وذلك حرصًا من ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على متابعة مباراة إنبي أمام حرس الحدود اليوم، خلال محاضرة فنية للاعبين للوقوف على نقط القوة والضعف لدى الفريق البترولي إستعدادًا لمواجهته الثلاثاء المقبل في الدوري.
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