نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوزين وثلاث هزائم وتعادل.. حصاد وديات الحمام قبل إستكمال القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فترة الإعداد الحالية، لفريق الحمام، الذي يشارك بدوري القسم الثاني (المجموعة الثالثة) إقامة 6 مباريات ودية، تحت قيادة المدير الفني، سمير سعد، وجهازه المعاون.

وحقق الفريق المطروحي، فوزين، وتلقى ثلاث هزائم، وتعادل في مباراة وحيدة، خلال سلسلة الوديات، التي أقيمت لتجهيز اللاعبين للمواجهات الرسمية.

وحقق الحمام الفوز على فريق شباب برج العرب 7-0، والمجد السكندري 3-0، بينما تعادل مع الدخان 1-1، وخسر من بني سويف، في إفتتاح ودياته 1-2، ومن فاركو 1-3، ومن بورتو السويس 0-4.

دوري القسم الثاني

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام، 17 مباراة، قبل فترة التوقف الحالية، للنشاط الرياضي، في مصر، حيث نجح الفريق المطروحي في تحقيق خمسة إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى سبعة هزائم. خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام، 17 مباراة، قبل فترة التوقف الحالية، للنشاط الرياضي، في مصر، حيث نجح الفريق المطروحي في تحقيق خمسة إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى سبعة هزائم. ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد الحمام في التقرير التالي :

شهدت منافسات المجموعة الثالثة، إقامة 17 لقاء لكل فريق، حيث حقق الحمام، 5 إنتصارات على حساب، دكرنس 1-0، وأبو قير 1-0، وبيلا 2-0، والأوليمبي 2-1، والرجاء 4-1. شهدت منافسات المجموعة الثالثة، إقامة 17 لقاء لكل فريق، حيث حقق الحمام، 5 إنتصارات على حساب، دكرنس 1-0، وأبو قير 1-0، وبيلا 2-0، والأوليمبي 2-1، والرجاء 4-1. وتعادل الحمام، في 5 لقاءات، مع، المنصورة 0-0، وبلدية المحلة 2-2، والمالية 1-1، وغزل المحلة 0-0، وفاركو 0-0، وتلقى 7 هزائم، من، غزل المحلة 1-0، ومن فاركو 4-2، ومن دمنهور 3-1، ومن الرجاء 4-3، والمنصورة 1-0، ومن دكرنس 1-0، ومن دمنهور 2-0.

ومن المقرر أن يخوض الحمام، 5 مباريات مرتقبة، قبل ختام المسابقة، حيث سيحل ضيفاً على أبو قير، بالجولة الثامنة عشر، ثم يستقبل بلدية المحلة، ثم سيخرج ملاقاة بيلا، قبل أن يستضيف الأوليمبي، ثم سيحل ضيفاً على المالية، بختام الدور الثاني.

