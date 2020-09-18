إيهاب جلال يُعلن قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد رمضان وحمادة فاروق ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وخالد أوتشو محمد إبراهيم وعبد الله مجدي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإسماعيلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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