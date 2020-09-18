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نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يطلب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة أحد نجوم ريال مدريد فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على فرص للمشاركة بعد الخروج من حسابات زين الدين زيدان.

وطلب لوكا يوفيتش المهاجم الصربي لفريق ريال مدريد الإسباني الرحيل رسميًا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على فرص للمشاركة بشكل أساسي.

وكان يوفيتش قد خرج رسميًا من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد خلال الموسم الماضي ولم يعتمد عليه الفرنسي بجانب الاصابات التى ضربت اللاعب.

ويذكر أن يوفيتش انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو وكان ميلان الإيطالي أبدي من قبل اهتمام بضمه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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