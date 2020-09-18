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أرتيتا يكشف عن سر سعادته بعودة بيل إلى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، انه سعيد بانضمام جاريث بيل لصفوف توتنهام، كونه من الجيد أن يعود أفضل اللاعبين للبريميرليج" فهو إضافة لهذه المسابقة القوية. 

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "البريميرليج دائما ما حظي بأفضل لاعبي العالم، وجاريث واحد من بين الأهم، أعتقد أنه من الإيجابي عودة أفضل اللاعبين، مستوى كل فريق في الدوري أصبح مع الوقت أقوى وأفضل".

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يذكر أن الدولي الويلزي وصل الجمعة إلى لندن لإنهاء مسألة انضمامه لصفوف توتنهام، على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد.

وحول إبرام صفقات جديدة تابع: "لا أحب الدخول في مثل هذه المناقشات"، رافضا التحدث عن لاعبين بفرق أخرى.

وأشار أنه لا يعتقد برحيل لاعب آخر بعد حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي لا يزال يبحث عن بديل له.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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