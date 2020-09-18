نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة لجوائز الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأوضح اليويفا أنه سيتم توزيع جوائز أفضل حارس مرمى وافضل مدافع وأفضل لاعب خط وسط وأفضل مهاجم أثناء قرعة مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل يوم الخميس الأول من أكتوبر القادم.

وأفاد اليويفا بأنه تم اختيار الأسماء من قبل مدربين من 32 نادياً شاركوا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالإضافة إلى 55 صحفيًا من كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 اتحاداً.

وجاءت قائمة الأسماء المرشحة لجوائز الأفضل كالأتي:

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حراسة المرمى: الكوستاريكي كيلور نافاس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والألماني مانويل نوير نجم بايرن ميونخ الألماني والسلوفيني يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

خط الدفاع: النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني والكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني والألماني جوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ الألماني.

خط الوسط: الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني والبلجيكي كيفين دي بروين نجن مانشستر سيتي الإنجليزي والألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ الألماني.

خط الهجوم: البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.