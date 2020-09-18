الارشيف / الرياضة

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحسم مصيره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأو لكرة القدم بالنادي بالنادي الأهلي، موقفه من البقاء مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

بقاء فايلر مع النادي الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن المدرب السويسري رينيه فايلر، مستمر مع المارد الأحمر حتى الانتهاء من خوض دورى أبطال إفريقيا، حيث يلاقي الفريق الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

Advertisements

وأوضح المصدر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لديه طموحات كبيرة بحصد اللقب القارى مع القلعة الحمراء.

وأتم المصدر أن هناك جلسة بين محمود الخطيب، رئيس النادى، مع رينيه فايلر عقب حسم لقب الدورى الممتاز، من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن مستقبله خلال الموسم المقبل.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يحسم مصيره مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا