نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع ألكانتارا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده رسميًا مع تياجو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد لمدة ٤ مواسم مقبلة.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر التعاقد مع ألكانتارا قادمًا من العملاق البافاري.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلامية في إنجلترا أشارت إلى أن الصفقة كلفت ليفربول ٢٥ مليون جنيه استرليني.