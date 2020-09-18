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صفقة ليفربول الجديدة تصل لمزاملة محمد صلاح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة ليفربول الجديدة تصل لمزاملة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، عن التعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا الأول، ولاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. 

ووقع اللاعب الإسباني مع الريدز في الساعات الماضية بعقد يمتد لمدة 4 مواسم حتى موسم 2024 القادم.  

وجاء تعاقد الفريق الإنجليزي مع تياجو بعد رغبة كبيرة من يورجن كلوب المدير الفني للريدز، وسيكون ألكانتارا إضافة كبيرة للأحمر بعد المستوى الذي قدمه مع البافاري في الموسم الماضي والتتويج بدوري الأبطال. 

يذكر أن تياجو قد رحل عن صفوف بايرن ميونخ قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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