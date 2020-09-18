نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصاصة طائشة تودي بحياة نجم المنتخب اللبناني السابق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - لقى محمد عطوي لاعب خط وسط المنتخب اللبناني لكرة القدم سابقا، اليوم الجمعة حتفه متأثرا بإصابته برصاصة طائشة قبل نحو شهر.
وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عطوي /32 عاما/ كان يرقد بوحدة العناية المركزة منذ 21 أغسطس بعد أن أصيب في الرأس برصاصة طائشة تردد أنها جاءت من إطلاق النار في الهواء خلال تشييع جنازة أحد شهداء انفجار مرفأ بيروت المروع في منطقة عين الرمانة بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
وكان عطوي يلعب في مركز خط الوسط بفريق الإخاء الأهلي عاليه، كما كان لاعبا بالمنتخب اللبناني.
وقال الألماني ثيو بيكر المدير الفني السابق للمنتخب اللبناني إن عطوي كان "شخصية معروفة" في ساحة كرة القدم وكان عنصرا بارزا في المنتخب.
وأضاف في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"أشعر بأسف شديد له ولعائلته."
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق النار هو تقليد شائع بشكل كبير في لبنان خلال الجنازات وكذلك حفلات الزفاف، وقد لقي العشرات حتفهم بسبب تلك التقاليد غير القانونية
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رصاصة طائشة تودي بحياة نجم المنتخب اللبناني السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.