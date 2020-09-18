لست سعيدا بعضلاتك.. لوفرين لـ محمد صلاح: من فضلك ارتد ملابسك

كان لوفرين، صديق صلاح المفضل، غادر ليفربول خلال الصيف الحالي إلى صفوف سان بطرسبورج الروسي.
ونشر لوفرين صورة لـ محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب:" تواصلت مع أخي محمد صلاح، ويبدو أنه سعيد للغاية، ربما بسبب رحيلي عن ليفربول".
وتابع: سعيد جدا بالتواصل مع محمد صلاح، ولكنني غير سعيد بعضلاتك، من فضل ارتد ملابسك في المرة القادمة .. شكرا لك".
ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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