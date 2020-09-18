أول تعليق من جوارديولا على مشكلة ميسي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون مساء الإثنين، في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي.
وظهر المدرب بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الأول له هذا الموسم، بعد تأجيل المباراة الافتتاحية أمام أستون فيلا، بسبب مشاركة الفريق في دوري الأبطال بالموسم الماضي.
محور حديث جوارديولا بطبيعة الحال، كان عن نجم برشلونة ليونيل ميسي، كما كان متوقعا بعدما تم ربط النجم الأرجنتيني بالانتقال للسيتي في الميركاتو الحالي.
وكان النادي الإنجليزي في طليعة الأندية المراقبة لوضع ميسي، بعدما أبدى رغبة بالرحيل عن برشلونة، على خلفية الحروج المذل أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعلن بقائه في الموسم الأخير بالعقد، بسبب صعوبة دفع أي ناد للشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.
وعلق جوارديولا على فشل عملية ضم ميسي قائلا: "لست مطالبا بشرح أي شيء، ميسي فعل ذلك بشكل جيد، وليس لدي الكثير لأضيفه، هو لاعب كرة القدم لبرشلونة، النادي الذي أحب".
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