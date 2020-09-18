شاهد | رمضان صبحي فى أحدث ظهور بعد انتقاله إلى بيراميدز

شارك رمضان صبحي لاعب الاهلي السابق وببراميدز الحالى، صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر رمضان صبحي بإطلالة رياضية يرتدي تيشيرت ابيض وشورت بنفس اللون وانتعل "كوتش" انيقا، نال إعجاب متابعيه. يذكر أن فريق الأهلي يحتاج إلى نقطة وحيدة لحسم لقب الدوري المصري رسميا. ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، غدا السيت، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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