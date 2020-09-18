محمد شوقي يستمتع بالإجازة على شاطئ البحر.. شاهد

شارك محمد شوقى نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه، بصورة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر محمد شوقى مرتديا شورت وقبعة ونظارة على أحد الشواطئ، أثناء قضاء الإجازة الصيفية نالت إعجاب متابعيه.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الــ28 من منافسات مسابقة الدوري.
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.
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