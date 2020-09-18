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والد البلايلي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق لانتقال ابنه لـ الأهلي

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كشف حفيظ البلايلي، والد يوسف البلايلي جناح نادي أهلي جدة السعودي والمنتخب الجزائري، عن حقيقة التوصل لاتفاق يقضي بموجبه انتقال نجله لصفوف النادي الأهلي.

وقال حفيظ في تصريحات لإذاعة ستوديو جيل الجزائرية:" حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لانتقال نجلي لأي فريق، فقط يوجد الأهلي المصري هو من اهتم بشكل كبير بضم يوسف."

وأضاف:" المفاوضات جارية بيننا في الوقت الحالي، هم قدموا عرضهم، ونحن قدمنا مقترحاتنا، في انتظار المستجدات.

وكان موقع جول العالمي قد أكد أمس الخميس، عن توصل البلايلي لاتفاق للانتقال للنادي الأهلي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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