صحفي بـ سكاي سبورتس يعلن مفاجأة بشأن ميركاتو برشلونة

تحدث التونسي محمد أمين كناني الصحفي بشبكة " سكاي سبورتس" العالمية، عن صفقات نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد كناني في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج" الأندية الأوروبية تعيش مالية صعبة، حيث لم نشهد حتى الآن صفقات عديدة من العيار الثقيل، على الرغم من انخفاض القيمة التسويقية للاعبين".

وتابع:" الأزمة المالية كان لها تأثير كبير على الدوري الإسباني، حيث لم يبرم برشلونة أوريال مدريد أو أتلتيكو أو فالنسيا أو إشبيلية صفقات سوبر حتى الآن".

وتابع:" سوف نتحدث بالتفصيل عن أزمة برشلونة، حيث أن رئيس النادي أكد أنه في استمرار هذه الأزمة سوف يخسر النادي سنويا 320 مليون يوور.

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وواصل:" من الصعب أن يبرم برشلونة صفقات كبيرة هذا الصيف،ـ حيث من أولويات مجلس الإدارة تخفيض الأجور، وتسريح بعض اللاعبين".

وأشار:" حتى الآن برشلونة لم يضم أي صفقة طلبها كومان، فالنادي الكتالوني لم يقدم عرضا رسميا لضم ديباي من ليون الفرنسي حتى هذه اللحظة"

واستطرد:" بالنسبة لـ فينالدوم اعتقد أنه قريبا من برشلونة، بعد تعاقد ليفربول مع تياجو ألكانتارا".